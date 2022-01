„Wir planen ganz normal und reagieren dann bei Bedarf.“ Das sagt Oberbürgermeister Marold Wosnitza zum Stadtfest 2022. Bei der Planung gehe die Stadt davon aus, dass das Fest wie gewohnt und in vollem Umfang stattfinden kann. Sollte dies Corona-bedingt zum dritten Mal in Folge nicht möglich sein, müsse man über abgespeckte Varianten oder auch eine erneute Absage nachdenken. Vieles sei unwägbar, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht entschieden werden. „Wir können derzeit weder einschätzen, wie die Pandemie-Lage sich entwickeln wird, noch, wer überhaupt kommen würde zu einem Stadtfest“, so Wosnitza im RHEINPFALZ-Gespräch. Das betreffe sowohl Standbetreiber als auch Gäste. Einige Betreiber etwa hätten inzwischen keine mobilen Ständchen mehr, sondern seien irgendwo sesshaft geworden. Wosnitza: „Wir müssen sehen, wie es sich entwickelt, ob das Stadtfest eventuell kleiner werden muss.“ Stand jetzt sei das aber nicht vorgesehen. Auch bei der Stadt wünsche man sich das Stadtfest so zurück wie man es kennt, erklärt der OB.