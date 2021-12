Kein Fackelzug, keine Stadtkapelle, kein Traditionstag wie sonst: Auch die Zweibrücker Feuerwehr muss wegen der Corona-Pandemie umplanen. So ehrte, beförderte und verpflichtete sie ihre Mitglieder deshalb am Montag in der Festhalle.

Erneut fiel der Traditionstag der Zweibrücker Feuerwehr, wegen Corona, aus. Die zieht in der Regel am Nikolaustag in einem Fackelzug und in Begleitung der Stadtkapelle durch die Fußgängerzone, um danach neue Mitglieder zu verpflichten, andere zu befördern und einige aus ihren Reihen zu ehren. Im Gegensatz zum Fackelzug fanden die Ehrungen, Beförderungen und Verpflichtungen in der Festhalle statt.

Bisher haben Zweibrücker Feuerwehrfrauen und -männer in diesem Jahr bei 302 Einsätzen in Zweibrücken Hilfe geleistet. Aber nicht nur in ihrer Heimat waren sie tätig. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal rückten Zweibrücker Floriansjünger mehrmals in die Katastrophenregion aus. Zum Teil auch, um bei der belastenden Aufgabe der Bergung von Leichen Hilfe zu leisten. Auch bei der Katastrophe, die sich in Form von Corona zu Hause abspielt, leistete die Zweibrücker Feuerwehr wichtige Dienste. „Für Zweibrücken ist unsere Freiwillige Feuerwehr ein Glücksfall“, sagte dann auch Marold Wosnitza, Oberbürgermeister, der die Verpflichtungen, Beförderungen und Ehrungen vornahm. Ihr 40. Dienstjubiläum feiern Thomas Conrad, Michael Schneider und Stadtfeuerwehrinspekteur Frank Theisinger. 35 Jahre in der Feuerwehr sind Hans Jürgen Frey, Matthias Körner und Detlef Mielke. Für 30 Jahre Dienst wurden Carsten Carius, Sven Gassert, Markus Juhasz und Hans-Peter Ulrich geehrt. Drei Mitglieder tun seit 25 Jahren in der Feuerwehr ihren Dienst: Stefan Brinette, Florian Brödel und Christian Meister.