Wer die Stadt anführen wird, steht erst in drei Wochen fest. Marold Wosnitza und Christina Rauch gehen in die Stichwahl. Für Rauch wär’s fast knapp geworden.

Wer Zweibrückens neues Stadtoberhaupt wird, steht nach dem Wahlsonntag nicht fest. Stattdessen heißt es am 12. April: Auf zur Stichwahl. Ins Duell gehen, wie von vielen erwartet, der amtierende Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) und die Herausfordererin und Beigeordnete Christina Rauch (CDU). Wobei AfD-Kandidat Christian Hofer der Christdemokratin zeitweise gefährlich nah kam, sie zwischendurch sogar überholte. Für eine Stichwahl Wosnitza gegen Hofer reichte es aber nicht. Am Ende des Abends hatte die Christdemokratin wieder deutlich aufgeholt. Raus ist neben Hofer auch der parteilose Kandidat Atilla Eren.

Als am Sonntag gegen 22 Uhr alle Wahllokale fertig ausgezählt hatten, stand fest: Marold Wosnitza hat 6605 Stimmen (42,7 Prozent) auf sich vereint. Christina Rauch folgt mit 4716 Stimmen (30,5 Prozent). Da weder Wosnitza noch Rauch die 50-Prozent-Hürde schafften, bleiben sie noch in den nächsten drei Wochen bis zur Stichwahl im Wahlkampfmodus. Drittstärkster Kandidat war mit 3204 Stimmen (20,7 Prozent) Christian Hofer, der bislang als AfD-Stadtrat in Erscheinung getreten war und dessen Bekanntheitsgrad weit hinter dem von Wosnitza und Rauch liegt. Atilla Eren ist vielen Zweibrückern zwar bekannt, landete aber dennoch weit abgeschlagen auf dem vierten und letzten Platz, mit 931 Stimmen (6,0 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent.

Marold Wosnitza (rechts) plaudert im Rathaus mit seiner Frau Heike Heeb und Standesamtsleiterin Pamela Kuhn (blaue Jeansjacke) sowie deren Familie. Foto: Mario Moschel

Wosnitza: Ergebnis wie 2018

Mit 6605 Stimmen – 1889 mehr als die Zweitplatzierte Christina Rauch – hatte Marold Wosnitza am Sonntag die Nase vorn. „Mit meinem persönlichen Ergebnis von 42,7 Prozent der Stimmen bin ich sehr zufrieden“, erzielte Wosnitza bis auf die Stelle hinterm Komma exakt dasselbe Ergebnis wie im ersten Wahlgang anno 2018, im Jahr seiner ersten Wahl zum OB. Damals war Christian Gauf (CDU) bei 36,4 Prozent der Stimmen auf Platz zwei gelandet. „Davon, dass ich zusammen mit Christina Rauch in die Stichwahl kommen würde, war ich im Vorfeld ausgegangen“, sagt Wosnitza. In den kommenden drei Wochen werde er „alles tun, um meine Wähler zu mobilisieren und für eine hohe Wahlbeteiligung zu sorgen“. Auf das Abschneiden der AfD am Sonntag angesprochen, betonte der Oberbürgermeister, dass er zu diesen Thema ganz bewusst nichts sagen wolle.

Über den Ausgang der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zeigte sich der Sozialdemokrat Wosnitza „erschüttert“. Der scheidende Ministerpräsident Alexander Schweitzer sei „für Dinge bestraft worden, die er nicht zu verantworten hatte“. Ein Trost sei für ihn, Wosnitza, dass zumindest die Zweibrücker SPD im Landtagswahlkampf „alles richtig gemacht“ habe. Das sehe man daran, dass seine Partei in der Rosenstadt die meisten Stimmen gesammelt habe – vor AfD und CDU. Alexander Schweitzer, sagt Wosnitza, sei „sehr erfrischend auf die Kommunen zugegangen“. Seine Abwahl sei „ein Verlust für die Kommunen in Rheinland-Pfalz“.

Rauch: „Weiter für Ziele werben“

Christina Rauch bedankte sich am Sonntagabend für das „Vertrauen, das mir die Wählerinnen und Wähler entgegengebracht haben, damit ich in der Stichwahl weiter für unsere Ziele werben kann“. In den kommenden drei Wochen wolle sie „noch mal zeigen, dass wir mehr für Zweibrücken erreichen und gemeinsam gestalten können“. Der OB-Wahlkampf gehe jetzt in eine weitere Runde, in der Christina Rauch „das Gespräch mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern“ führen will, „an Infoständen und bei Veranstaltungen, die jetzt schon in Planung sind“. Die CDU-Kandidatin sieht ihr Ergebnis vom Sonntag mit mehr als 30 Prozent als „solide Basis für die Stichwahl“, auf die sie sich nun freue.

Christina Rauch verfolgt im kleinen Sitzungssaal des Rathauses die Wahlergebnisse. Links ihr Ehemann Andreas Eger, im Hintergrund der CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Pascal Dahler. Foto: Mario Moschel

Im Verlauf des Wahlabends, als nach und nach die Resultate aus den einzelnen Stimmbezirken eintrafen, hatte es eine Zeit lang so ausgesehen, als könnte sich der AfD-Bewerber Christian Hofer mit Christina Rauch ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz liefern. Ab 19.40 Uhr und mit voranschreitendem Einlaufen der Briefwahlergebnisse zog die CDU-Kandidatin im Vergleich mit Hofer dann immer mehr davon. „Natürlich ist so ein Wahlabend immer spannend“, blickte die Beigeordnete später zurück – „gerade auch mit Blick auf die parallel laufende Landtagswahl.“

Hofer: „Ergebnis fast verdreifacht“

Der Drittplatzierte Christian Hofer zieht zwar nicht in die Stichwahl ein, zeigte sich aber „sehr zufrieden“. Der AfD-Kandidat: „Wir haben unser Wahlergebnis im Vergleich zur letzten OB-Wahl fast verdreifacht.“ 2018 war Klaus-Peter Schmidt der Kandidat der Zweibrücker AfD gewesen. Bei der anstehenden Stichwahl zwischen Christina Rauch und Marold Wosnitza tendiert Hofer klar zur christdemokratischen Kandidatin. „Ich habe im Wahlkampf keinen Hehl daraus gemacht, dass ich Marold Wosnitza für absolut fehl am Platze halte“, meinte Hofer am Sonntagabend.

AfD-Kandidat Christian Hofer zeigte sich erfreut über sein Ergebnis. Foto: Mario Moschel

Noch mehr als über sein eigenes Ergebnis freute sich Hofer über das Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl. Am Sonntagabend ließen er und seine Parteifreunde im AfD-Büro die Sektkorken knallen, wie Hofer im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtete. Zudem wagte Hofer einen Blick in die Zukunft, zur Kommunal- und Europawahl 2029. Dort soll seine Partei ihr Ergebnis noch einmal ausbauen, so Hofers Hoffnung.

Der parteilose Kandidat Atilla Eren war am Wahlabend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Stärkstes AfD-Ergebnis in Niederauerbach

Wosnitza erzielte im Stadtteil Rimschweiler mit 51,1 Prozent sein bestes Wahlergebnis. Rauchs bestes Ergebnis erzielte sie in Wattweiler mit 36,4 Prozent. Hofer hatte sein stärkstes Ergebnis in Niederauerbach: 23,6 Prozent der Wähler stimmten dort für den AfD-Kandidaten.