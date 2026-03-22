Die OB-Wahl in Zweibrücken ist ausgezählt. Ergebnis: Die Zweibrücker dürfen noch mal zur Wahlurne schreiten. Keiner der vier Kandidaten erreichte im ersten Wahlgang die notwendigen 50 Prozent der Wählerstimmen, um direkt die Wahl zu gewinnen. Amtsinhaber Marold Wosnitza (SPD) und Zweibrückens Beigeordnete Christina Rauch (CDU) ziehen in die Stichwahl.

Wosnitza holte sich 42,7 Prozent der Wählerstimmen, Rauch landete mit 30,5 Prozent auf Platz zwei. Den dritten Platz beansprucht der AfD-Kandidat Christian Hofer. 20,7 Prozent der Wähler machten an seinem Namen ihr Kreuz. Klares Schlusslicht: der parteilose Kandidat Atilla Eren. Gerade einmal 931 Wähler (umgerechnet sechs Prozent) stimmten für ihn.

Insgesamt wahlberechtigt waren bei der OB-Wahl 26.093 Zweibrücker. Gewählt haben 15.652, umgerechet 60 Prozent. Die Stichwahl findet am Sonntag, 12, April, statt.