Der alte und neue Oberbürgermeister der Stadt Zweibrücken heißt Marold Wosnitza. Was die Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat zur Wiederwahl des SPD-Mannes sagen.

Über Wosnitzas „starkes und überzeugendes Ergebnis“ freute sich der Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat, Stéphane Moulin. Es habe ihn bestätigt in der Zuversicht, „die wir während des ganzen Wahlkampfs hatten: dass wir gewinnen werden“. Er sage „wir“ im Wissen, dass es eine Personenwahl war. Er sehe es aber auch als gemeinsamen Erfolg der SPD in Zweibrücken, so Moulin. „Wir haben wieder mal gezeigt, dass wir Wahlen gewinnen können, gerade hier in Zweibrücken.“

Enttäuschend sei die Wahlbeteiligung von 40 Prozent bei der Stichwahl gewesen. „Dass nur so wenige von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, ist nicht gut“, so Moulin. Über die Gründe könne man nur mutmaßen. Vielleicht liege es daran, dass diejenigen, deren Kandidat schon vor der Stichwahl aus dem Rennen war, dann auch keinen den verbliebenen mehr wählen wollten. Eine Rolle habe sicher auch gespielt, dass der erste Durchgang zeitgleich zur Landtagswahl lief, während die Stichwahl isoliert über die Bühne ging. Einige hätten vielleicht auch gedacht, es sei eh alles gelaufen und sie müssten nicht mehr wählen, überlegt Moulin.

Der Sieg des alten und neuen SPD-Oberbürgermeisters sei dennoch deutlich und bestätige Wosnitzas Bilanz, seine Ideen und Projekte sowie seine Art, das Amt auszufüllen und die Verwaltung zu führen, sagt Moulin. „Ich hoffe, dass Marold Wosnitzas Wiederwahl auch ein Signal für den Stadtrat ist, ihn auf seinem Weg zu begleiten.“

Dahler: Wahlniederlage wird intern aufgearbeitet

CDU-Kandidatin Christina Rauch konnte Marold Wosnitza nicht überholen. „Wir nehmen das Ergebnis hin, für uns ist das aber natürlich sehr enttäuschend“, sagt Fraktionssprecher Pascal Dahler. Mit Blick auf seine Stadtratsfraktion werde sich nichts in der Arbeitsweise ändern – „leider Gottes“, wie Dahler kommentiert. Die CDU wolle weiterhin klare Akzente setzen und bei ihren Ideen für Mehrheiten im Stadtrat sorgen. Die Frage, weshalb es nicht für den Wahlsieg Christina Rauchs gereicht hat, will Dahler derzeit nicht beantworten: „Das werden wir dieser Tage intern aufarbeiten.“ Die Wahlbeteiligung von 40,1 Prozent bei der Stichwahl hatte Dahler hingegen so erwartet. „Das ist ein klassischer Wert für eine OB-Stichwahl“, meint der Christdemokrat. Dennoch findet er geringe Wahlbeteiligungen – gerade im kommunalpolitischen Spektrum – schade, weil es die Kommunalpolitik sei, die den Bürger direkt betreffe.

CDU-Herausfordererin Christina Rauch, hier mit ihrem Ehemann Andreas Eger, konnte Wosnitza nicht vom Thron stoßen. Foto: Patrick Göbel

Pohlmann: Bei Rauch gelegentliche „Wahlkampf-Phrasen“

„Marold Wosnitza hat seine Arbeit gut erledigt“, sagt Norbert Pohlmann, Fraktionssprecher der Grünen. Er freut sich über den Wahlsieg des Sozialdemokraten, spricht von einer bislang guten Zusammenarbeit seiner Partei mit dem OB. Für Pohlmann ist die Wiederwahl Wosnitzas auch ein Zeichen von Kontinuität: „Gerade in Zeiten von politischer Instabilität ist eine Kontinuität nicht schlecht.“ Christina Rauch hat mit ihrem Wahlprogramm Pohlmann nicht überzeugt; der Grüne spricht von gelegentlichen „Wahlkampf-Phrasen“, die Rauch seiner Meinung nach angeführt habe. Die Christdemokratin habe zwar ein paar wichtige Impulse gesetzt, „bei Wosnitza hat man aber gemerkt, was er alles gemacht hat, was seine Perspektiven sind, und er hat konkrete Ideen genannt“, findet Pohlmann. Wermutstropfen für den Grünen-Fraktionssprecher ist die geringe Wahlbeteiligung von 40 Prozent: „Die ist katastrophal gering.“ Einen Grund hierfür sieht Pohlmann in dem Konstrukt der Stichwahl: „Die Leute fragen sich, warum sie noch mal für ihren Kandidaten abstimmen sollen.“

Dettweiler: Hätte lieber Rauch gewinnen sehen

Kritik an der geringen Wahlbeteiligung übt auch Kurt Dettweiler, Fraktionssprecher der FWG. „40 Prozent Wahlbeteiligung, das ist überhaupt nichts“, sagt er. Dettweiler wird Wosnitza zum Wahlsieg gratulieren. Gleichzeitig macht der FWG-Fraktionssprecher kein Geheimnis draus, dass er Rauch den Sieg gewünscht hat: „Ich hätte lieber gesehen, wenn Frau Rauch gewonnen hätte.“ Allerdings: Die Zusammenarbeit seiner Partei mit Wosnitza sei in den vergangenen Jahren gut verlaufen. Dass das künftig anders sein wird, glaubt Dettweiler nicht. Auch wenn es im Stadtrat Reibungspunkte gebe. Dettweiler verweist hier auf seine anhaltende Kritik, wenn Baustellen teurer werden als ursprünglich geschätzt: „Gerade bei unserer miserablen Haushaltslage ist es wichtig, immer mit dem spitzen Bleistift ranzugehen.“

Foto: Oliver Hauptstock

Oberle: Wosnitza gewinnt auch wegen Bekanntheit

Das Ergebnis habe sie nicht überrascht, sagt Anne Oberle. Die Fraktionssprecherin der FDP im Stadtrat habe vermutet, dass das Ergebnis knapp wird, sagt sie. Dass Wosnitza gewonnen hat, leitet sie unter anderem daraus ab, dass „er einfach einen viel größeren Bekanntheitsgrad hat. Er ist in der Materie drin, hat ein viel breiteres Auftreten, auch in den Medien“.

Sie sei zufrieden mit dem Ergebnis: „Man kann mit beiden gut arbeiten. Ich hoffe, dass sie beide so engagiert weitermachen wie bisher im Wahlkampf.“ Außerdem seien die weiteren acht Jahre als Stadtchef für Wosnitza gut, weil er so angestoßene Projekte weiterführen kann und sie nicht an einen Nachfolger übergeben muss.

Keuchel: „Man kann nur gratulieren“

Jonas Keuchel, Fraktionsvorsitzender der AfD im Stadtrat, meinte, dass Wosnitzas Wiederwahl nicht überrasche. „Dass seine Chancen in der Stichwahl nicht schlecht standen, war mir bewusst“, so Keuchel. AfD-Wähler, die der im ersten Wahlgang ausgeschiedene AfD-Kandidat Christian Hofer zur Wahl von Christina Rauch aufgerufen hatte, seien schlecht für die Kandidaten anderer Parteien zu mobilisieren. Das Interesse an Stichwahlen im kommunalen Bereich sei generell deutlich geringer als bei den ersten Runden, gerade wenn diese mit Landtags- oder Bundestagswahlen zusammenfallen, so Keuchel.

Wosnitzas Sieg sei das Ergebnis einer demokratischen Wahl, „das ich akzeptiere“, so Keuchel. Wosnitza habe die Mehrheit der Wähler entgegen des Abwärtstrends der SPD überzeugt, „dazu kann man nur gratulieren“, sagt Keuchel, und: „Ein Urteil darüber, ob diese Wahlentscheidung klug war, wird man am Ende der nächsten Amtszeit fällen können.“

Keuchel denkt, dass es ähnlich weiter geht wie in den vergangenen Jahren. „Ob man darin eine Stagnation oder eine ruhige Fahrt sieht, bleibt jedem selbst überlassen.“ Ob sich doch neue Impulse ergeben und ob diese dann aus Sicht der AfD positiv oder negativ sind, könne er nicht voraussagen. Sicher sei: Weder der Stadtrat noch der Oberbürgermeister beziehungsweise der Stadtvorstand könnten die Stadt alleine oder an der AfD vorbei regieren. Keuchel: „Ich hoffe, dass der Umgangston uns gegenüber gerade bei Sachfragen freundlich bleibt, nicht wie in anderen Kommunalparlamenten, Landtagen oder dem Bundestag.“ Bei anderen Themen hoffe er „auf eine ritterliche Auseinandersetzung“.