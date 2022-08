Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza möchte an dem Sommerempfang im Rosengarten festhalten, zu dem er Mitte Juli zum ersten Mal eingeladen hatte. Der Empfang soll immer am Freitag vor den Ferien sein, also am letzten Schultag, sagte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Der Sommerempfang ersetzt den Neujahrsempfang, zu dem die Stadt früher in die Festhalle eingeladen hatte, die aber in der Coronazeit ausgefallen waren. Während beispielsweise bei den Neujahrsempfängen der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land bisher immer jeder eingeladen war – wobei meist kaum jemand ohne Einladung kommt –, wird die Stadt wohl daran festhalten, nur geladene Gäste einzulassen. Man müsse auch sehen, wie es mit dem Catering aussieht, sagte Wosnitza. Es gebe sogar Kommunen, die eine Kostenbeteiligung verlangen, also Eintritt. Möglich sei auch, bei den Einladungen einen Schwerpunkt zu setzen, etwa Ehrenamtliche oder Vereine. Das müsse die Stadt aber mit den Tochterbetrieben und der Bundeswehr absprechen, die ebenfalls bei dem Empfang mitmachen.