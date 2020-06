„Die Anzahl der Beschäftigten bei den Stadtverwaltungen in Zweibrücken und Homburg kann man nicht vergleichen. Dafür sind die Aufgaben der Städte zu unterschiedlich“, sagt Oberbürgermeister Marold Wosnitza auf Anfrage. Als kreisfreie Stadt habe Zweibrücken wesentlich mehr Aufgaben als die kreisangehörige Nachbarstadt im Saarland.

Walter Buchholz von der AfD wollte in der Stadtratssitzung vom 29. April von der Stadtverwaltung wissen, warum Zweibrücken so viel mehr Mitarbeiter beschäftigt als die Stadt Homburg. Dabei sei Zweibrücken von der Einwohnerzahl her doch die kleinere Stadt. Auf Anfrage sagte der Zweibrücker OB am Mittwoch, dass es grundlegende Unterschiede zwischen den Städten gibt. Da Homburg zum Saarpfalz-Kreis gehört, übernehme der Kreis eine Vielzahl an Aufgaben für die Homburger, die Zweibrücken als kreisfreie Stadt selbst erfüllen muss. Wosnitza verweist dabei beispielhaft auf Leistungen des Sozial- und Jugendamtes, den Umweltschutz und die Kraftfahrzeug-Zulassung. Zweibrücken müsse dafür Personal bereitstellen, die Stadt Homburg nicht, weil das dort der Kreis übernimmt. Der Oberbürgermeister verweist auf einen weiteren Unterschied zwischen den Städten bei der Volkshochschule. In Zweibrücken sei diese in städtischer Obhut, in Homburg übernehme ein Verein diese Aufgabe. Am gravierendsten sei der Personalunterschied bei den Kindertagesstätten, verweist Wosnitza auf die 150 Beschäftigten in den städtischen Kitas, die durch den Personalschlüssel vorgegeben sind. In Homburg hingegen seien die Kitas in Verantwortung von freien Trägern, was den Etat der Stadt deutlich entlaste. Auf der anderen Seite habe Zweibrücken etwa 20 bis 25 Mitarbeiter an den Umweltbetrieb UBZ ausgelagert. „Durch die Mehraufgaben gegenüber Homburg haben wir in Zweibrücken rund 200 Stellen mehr“, resümiert Wosnitza. „Wenn wir diese 200 Stellen abziehen, haben wir noch rund 360 Beschäftigte. Bei der Stadt Homburg arbeiten 454.“ Diese Zahlen seien vergleichbar.