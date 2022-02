Open-Air-Konzerte live genießen und dabei Abstand halten: Die Strandkorb-Reihe auf dem Flugplatzgelände machte es möglich. Wenn’s gut läuft, wird es diesen Sommer etwas Ähnliches geben, sagt Oberbürgermeister Marold Wosnitza.

Der Zweibrücker Flugplatz mit seinen großen Flächen biete sich an, sagt Wosnitza. „Egal, mit wem man in Zweibrücken spricht, alle fanden das Open-Air-Konzert mit der Band Pur 1998 super und wünschen sich noch mal so was in der Art.“ In der Zwischenzeit habe es auch viele weitere Veranstaltungen auf dem Flugplatz gegeben, „die gezeigt haben, was dort oben möglich ist“. Wosnitza stellte aber auch klar, dass die Firma Triwo, der das Gelände gehört, kein eigenes Festival-Gelände bauen wird. „Sie ist allerdings bereit für weitere Großveranstaltungen.“

Es müsse sich halt jemand finden, der als Veranstalter auftritt, so der Oberbürgermeister. Bei der Strandkorb-Konzert-Reihe sei das einfach gewesen, „da mussten wir als Stadt nur zuschlagen“. Er könne sich eine ähnliche Reihe sehr gut vorstellen, es hänge aber immer wieder an der Triwo, ob sie das Gelände zur Verfügung stellt. „Ich bin da sehr optimistisch, die Zusammenarbeit verlief bisher bei Veranstaltungen dieser Art angenehm.“

Offen für andere Reihen und Konzepte

Dass es dieses Jahr wieder eine Strandkorb-Reihe wird, bezweifelt er. Man sei aber offen für solche und ähnliche Konzepte, sagt Wosnitza. An der Strandkorb-Reihe habe sich die Stadt auch finanziell beteiligt. Sie habe sich das leisten können: Kosten wegen anderer kultureller Veranstaltungen seien eingespart worden, da viele Pandemie-bedingt ausfallen mussten.

Die Strandkorb-Konzerte 2021 auf dem Zweibrücker Flughafengelände brachten unter anderem die Künstler Rea Garvey, Tim Bendzko und Gentleman sowie die Band Revolverheld nach Zweibrücken. Lokale Bands hatten im Vorfeld bemängelt, dass sie bei den Strandkorb-Konzerten nicht auftreten konnten.