Die „Alte B10“ von der Fasanerie zum Contwiger Bahnhof soll nächstes Jahr saniert werden.

„Nächstes Jahr ist sie fertig“, bekräftigte Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza Ende Oktober im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Planungen seien abgeschlossen. Saniert werde der Abschnitt, der auf städtischem Gebiet liegt. Das ist der deutlich schlechtere Teil der Straße, die früher die B10 war, mittlerweile aber nur noch eine Kreisstraße ist. In Zweibrücken beginnt sie am Fuß der Fasanerie und heißt dort Annweilerstraße, in Contwig mündet sie in die Hüttenstraße. Wer von Zweibrücken nach Contwig möchte – oder umgekehrt –, nutzt vor allem die L471, die die Contwiger Ortsdurchfahrt mit der Dorndorfkreuzung und dem Bahneinschnitt verbindet. Aufgeben möchten die Contwiger die marode Kreisstraße auf der anderen Seite des Schwarzbachs und der Bahnlinie aber nicht. Im Frühjahr machte sich die CDU im Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land dafür stark, die Straße auf Vordermann zu bringen.

Zwar nutzt die Straße eher den Contwigern als den Zweibrückern, aber bereits im Frühjahr hatte OB Wosnitza versichert, dass die Stadt ihren Teil Straße herrichten möchte, der von Schlaglöchern übersät ist. Schon damals hatte er 2023 als Termin für eine Sanierung genannt. Details stehen aber noch nicht fest. Der Landkreis Südwestpfalz hatte ebenfalls im Frühjahr mitgeteilt, dass er seinen Abschnitt, der in einem besseren Zustand ist als der Zweibrücker Teil, nicht sanieren werde. Wichtiger als die Straße Richtung Fasanerie ist dem Kreis die Truppacher Straße in Contwig, die Straße hoch zum Outlet. Die habe mit mehr als 2200 Fahrzeugen am Tag „eine vielfach höhere Verkehrsbedeutung“ als die „Alte B10“, sei aber in keinem besseren Zustand, hatte Kreis-Pressesprecher Thorsten Höh im Frühjahr auf Anfrage der RHEINPFALZ geschrieben. Der Landkreis sei daher der Empfehlung des Landesbetriebs Mobilität in Kaiserslautern gefolgt und habe die Sanierung der Straße Richtung Fasanerie zu Gunsten der Straße Richtung Outlet zurückgestellt.