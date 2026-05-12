Seitdem im Sommer 2025 bei der Neunkircher Verkehrsgesellschaft (NVG) Vorwürfe um unter anderem illegale Parteispenden und womöglich unzulässige Millionenzahlungen bekannt wurden, kommen immer mehr mutmaßliche Verfehlungen ans Licht. Aus Sicht der CDU-Fraktion im Saar-Landtag sind noch viele Fragen unbeantwortet. Sie fordert deshalb einen Untersuchungsausschuss. Unklar sei für die CDU etwa, wie sich in einer kommunalen Gesellschaft „ein System entwickeln konnte“, das unter anderem von „mutmaßlicher Vetternwirtschaft und dem Verdacht der Untreue geprägt war“. Auch die Rolle der Aufsichtsorgane und mögliche finanzielle Schäden sollen im Ausschuss geklärt werden. Der CDU-Abgeordnete Frank Wagner wirft der Saar-SPD und der SPD-geführten Landesregierung vor, sie würden die Aufklärung in der NVG-Sache verzögern und die Verantwortung „abwälzen“. Die SPD hatte mehrfach betont, bei der NVG-Affäre handele es sich um einen Neunkircher, und nicht um einen SPD-Skandal. Den Antrag möchte die CDU-Fraktion in der kommenden Plenarsitzung am 20. Mai einbringen. Um den Ausschuss zu beantragen, braucht es ein Viertel der Abgeordnetenstimmen. Da die CDU-Fraktion 19 der 51 Sitze im Landtag besetzt, könnte sie den Antrag allein mit ihren Stimmen durchsetzen.