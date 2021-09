Die Kreisverwaltung meldete für Freitag acht neue Corona-Fälle. Das ist nur rund ein Viertel der Fälle vom Freitag vergangener Woche. Die Inzidenzen in Pirmasens, Zweibrücken und dem Landkreis sinken entsprechend, und es bleibt überall bei Warnstufe 1. Die neuen Fälle verteilen sich auf Pirmasens (2), Zweibrücken (3) sowie die Verbandsgemeinden Hauenstein (1), Rodalben (1) und Thaleischweiler-Wallhalben (1). Neben der Inzidenz ist für die Warnstufe die Belegung der Krankenhäuser und Intensivbetten mit Corona-Patienten ausschlaggebend. Auch hier ist in der Region aktuell alles im grünen Bereich. Der Impfbus ist kommende Woche auch wieder im Einsatz. Er hält unter anderem am Montag von 8 bis 18 Uhr am Wasgaumarkt in Contwig in der Pirmasenser Straße.