Die Grenzen für das energetische Quartierskonzept in Riedelberg sind gesteckt. Nahezu alle Gebäude des Dorfes sind in dem Quartier drin, lediglich vier Häuser im Hasengarten sind ausgenommen. Das musste der Rat so bestimmen.

Grundsatz des energetischen Sanierungsquartiers ist, dass mindestens zwei Häuser einer Gemeinde drin sein müssen, aber nicht alle dabei sein dürfen. Deshalb hat der Riedelberger Rat die vier modernsten Häuser des Hasengartens rausgenommen. Die Hausbesitzer im Quartier können nach Start des Projekts einen Energieberater zu sich nach Hause kommen lassen, der kostenfrei die vier Wände auf Sanierungspotenzial untersucht. Anschließend werden zum einen geeignete Fördertöpfe für die jeweiligen Sanierungen gesucht, zum anderen kann das neue Material über mehrere Jahre stärker bei der Steuererklärung abgeschrieben werden. Unterm Strich haben die Hausbesitzer also die Möglichkeit, ihre Gebäude für kleines Geld energetisch auf den neusten Stand zu bringen. „Wenn man sich die aktuellen Energiepreise anschaut, dann gibt es in Riedelberg kein Haus über fünf Jahren, das energetisch nicht optimiert werden könnte“, so Bürgermeister Christian Schwarz. „Jedes Haus, jede Heizung, die saniert werden, lohnt sich.“