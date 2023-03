Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die schwarze Kluft trägt er schon, und die Vorfreude auf drei Jahre und einen Tag Wanderschaft steigt von Tag zu Tag. Micha Gentes will als Zimmermann in die Welt, arbeiten, wo es ihm gefällt und viel Wissen zu seinem Handwerk mit nach Hause bringen. Am Sonntag, 18. Oktober, geht’s los.

Ziele habe er schon im Kopf, sagt Gentes, aber „Wanderschaft passiert“, laute ein Spruch unter Gesellen. Geplant werde nur wenig im Voraus, man bleibe „offen für spontane Erlebnisse“.