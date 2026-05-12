Seit mindestens drei Wochen ist der unverkennbare Ruf des Kuckucks wieder im Zweibrücker Land zu verlauten – unter anderem im Schwarzbach-, Wiesbach- und Hornbachtal.

Nach einer Durststrecke ist der Kuckuck wieder in größerer Anzahl aus Afrika ins Zweibrücker Land zurückgekehrt. Der Vogel, der seinen Namen ruft, bleibt ein geheimnisvoller Frühlingsgast: Er ist aus Kinderliedern bekannt, jedoch in der Natur nur selten zu sehen und zu hören.

Der Kuckuck zählt zu den Langstreckenziehern. Das sind Zugvögel, deren Brut- und Überwinterungsgebiete mehrere Tausend Kilometer auseinanderliegen. Er überwintert südlich des Äquators; einige Kuckucksvögel ziehen nach Westafrika. Die Altvögel kommen frühestens in der zweiten Aprilhälfte in unsere Region zurück. Und bereits Anfang August sind sie oft schon wieder unterwegs nach Süden. Überwiegend zur Nachtzeit fliegen sie in ihr Winterquartier.

„Kuckuck“ ruft’s aus dem Tal

Über ganz Europa ist der Kuckuck verbreitet – außer in Island in im äußersten Norden Russlands. Bei uns in Deutschland ist er am häufigsten in den Flussniederungen, Mooren, Heiden, den Küstenmarschen, Parks und in der alpinen Weide- und Waldlandschaft zu hören.

Außerdem hält er sich dort auf, wo es genügend Wirtsvögel für die Aufzucht seines Nachwuchses gibt. Darum hört man ihn in der Südwestpfalz im Bereich der Faustermühle, zwischen Rieschweiler und Dellfeld. Um Contwig ist er aktiv, in Althornbach, Mauschbach und bei der Kirschbacher Mühle. Dort gibt es Tallagen mit angrenzendem Wald, wo jene Vogelwelt heimisch ist, die er benötigt, um seinen Nachwuchs bei Leiheltern aufziehen zu lassen. Die Vogelkenner des Naturschutzbundes (Nabu) Deutschland berichten, dass der Kuckuck auffallend aktiv von der deutsch-französischen Grenze bis ins Wallhalbtal sei.

Bauen keine Nester

Die Männchen kommen einige Tage vor den Weibchen in das Brutgebiet zurück. Erscheint das Weibchen, dann pflegt es das Zusammenleben mit gleich mehreren Männchen. Sie sind polygam. Vogelforscher haben herausgefunden, dass das Ehebündnis beim Kuckuck oft nur einen Tag andauert. Das Weibchen des Kuckucks baut kein Nest, sondern legt seine Eier in die Nester verschiedener Singvögel und lässt sie dort ausbrüten.

Mit dieser Besonderheit überlässt der Kuckuck anderen Vogelarten die mühevolle Aufzucht seines anspruchsvollen Einzelkindes. Sogenannte Wirtsvögel sind Teichrohrsänger, Heckenbraunelle, Grasmücken, Rotkehlchen, Gebirgsstelze, Sumpfrohrsänger, Bachstelze und selbst der kleine Zaunkönig. All diese Vögel ernähren ihren eigenen Nachwuchs mit Insekten, was auch für den Jungkuckuck als Nahrung geeignet ist.

Tödlicher Rauswurf-Reflex

Das Weibchen passt einen Moment ab, in dem die zukünftigen Stiefeltern nicht in ihrem Nest sitzen. Dann schmuggelt es sein Ei in das Nest, damit es von dem fremden Vogel ausgebrütet wird. Haben Nester nur ein kleines Einflugloch, dann legt das Weibchen das Ei am Boden ab und bringt es anschließend im Schnabel in das auserwählte Brutnest. Dieser Brutparasitismus sei notwendig, da der Kuckuck nur eine kurze Verweilzeit bei uns habe, bis er wieder nach Afrika zurückfliege, so die Forscher. Vogelforscher haben herausgefunden, dass das Kuckucksweibchen bis zu 20 Eier in fremde Nester verteilt.

Im von den Stiefeltern bebrüteten Gelege schlüpft der Jungkuckuck in der Regel als erster aus dem Ei. Es vergeht noch nicht ein Tag nach seiner Geburt, da erwacht bei dem Kleinvogel schon der Rauswurf-Reflex. Der veranlasst ihn, alle Dinge, mit denen er in Berührung kommt, über den Nestrand zu drücken. Dieses Verhalten lebt er etwa vier Tage aus. Danach sind im Nest keine zu bebrütenden Eier oder schon geschlüpfte Stiefgeschwister mehr vorhanden. Jetzt verlangt der Jungvogel allein nach der Fütterung seiner nicht mit ihm verwandten Stiefeltern. Der junge Kuckuck mag Raupen, Spinnen, Larven und später größere Insekten. Bereits nach vier Wochen ist er selbstständig. Seine wahren Eltern lernt er nie kennen.

Gelbe Augen, weiß gefleckter Schwanz

Das Kuckucksmännchen ist überwiegend schiefergrau. Die quergebänderte Unterseite erinnert an einen Sperber oder Habicht. Mit 34 Zentimetern Körpergröße ist der Kuckuck vergleichbar mit dem Turmfalken. Er hat einen leicht gebogenen, spitzen Schnabel, gelbe Augen und Füße. Seine Flügel laufen spitz zu. Der lange Schwanz ist dunkel und weiß gefleckt.

Der Kuckuck ist ein scheuer, versteckt lebender Vogel, der die Nähe der Menschen meidet. Gerne sitzt er auf einer Baumspitze, einem Zaunpfahl oder im Schutz des Blätterdaches, um seinen Revierruf für die Anbandelung mit dem Weibchen erklingen zu lassen. Er kann bis zu zehn Jahre alt werden.