Auch zum Wochenbeginn hat sich in der Südwestpfalz keine weitere Infektion mit dem Virus Sars-Cov2 bestätigt. Damit wurden in den vergangenen beiden Wochen nur drei Neuinfektionen verzeichnet. Mittlerweile gilt auch nur noch jeder Zehnte positiv Getestete als infiziert. Bis Montagmittag wurden 168 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf das Coronavirus getestet. Davon sind jetzt 148 genesen; 17 Personen gelten noch als infiziert. Drei Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Die 168 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (29), Zweibrücken (37) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (21), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (15). 436 Personen, die vorsichtshalber in Quarantäne waren, konnten sie wieder beenden. Am Montagvormittag standen aus 37 Anrufen weitere 19 Termine für Corona-Tests fest. Das teilte die Kreisverwaltung mit.