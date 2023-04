Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Nachfrage ist gewaltig. Zweibrücken ist ein starker Markt für gehobene Neubauwohnungen.“ Alexej Goldnik, Geschäftsführer des Zweibrücker Bauträgers Novum, sieht die Stadt im Aufwind. Nach 18 Doppelhaushälften an der Quebecstraße plant seine Firma 20 Wohnungen in der Canadasiedlung und ein Stadthaus in der Alten Ixheimer Straße.

Unterhalb des Netto-Markts, oberhalb der Reihenhäuser in der Quebecstraße (Goldnik: „Alle weg“) sollen bis Ende 2022, Anfang 2023 zwei dreigeschossige