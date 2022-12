Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben hat zwölf Notstromaggregate in Italien gekauft und dann festgestellt, dass sie möglicherweise gar nicht benutzt werden dürfen. Nun muss der Tüv prüfen, ob die in China hergestellten Geräte in Deutschland eingesetzt werden dürfen. Das Problem fiel der Verbandsgemeinde eher zufällig auf.

