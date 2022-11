Nachdem er wiederholt versucht hat, an einer Tankstelle ein Auto zu stehlen, muss ein 36-jähriger Pirmasenser wegen Wiederholungsgefahr ins Gefängnis.

Der Pirmasenser Belznickelmarkt bekommt in diesem Jahr eine neue Attraktion. Ab dem 25. November verwandeln sich rund 300 Quadratmeter des Schlossplatzes in eine Eis-Arena.

Die Hauensteiner müssen sich zum 1. Januar auf einen Strompreis von mehr als 40 Cent pro Kilowattstunde einstellen.

Mit der Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in der Südwestpfalz sollen unter anderem Kinder im Kriegsgebiet Ukraine und in den Nachbarländern, in die viele ukrainische Kinder fliehen mussten, bedacht werden.

Was ist zu tun, wenn plötzlich kein Gas, Strom oder Wasser mehr aus den Leitungen strömen? Beim Roten Kreuz im Schwarzbachtal will man sich darauf vorbereiten, um der Bevölkerung im Ernstfall helfen zu können.

Unser Mundart-Autor hat eine Lücke im Zweibrücker Vereinswesen aufgespürt.

Weil das Dorfgemeinschaftshaus in Kleinbundenbach immer noch als Ausweich-Kita herhalten muss, kann es weiterhin nicht für Familien- oder Vereinsfeiern genutzt werden.