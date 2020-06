Der Fallschirmspringer, der sich am Samstag auf dem Flughafen schwer verletzte, schwebt nicht in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Dienstag auf Anfrage mit. Der Mann war am Samstag gesprungen, nicht als Fallschirmjäger des Zweibrücker Regiments, sondern als Privatmann. Er hatte den Auslöser seines Schirmes nicht erreicht. Daraufhin öffnete sich der Notschirm, allerdings entfaltete sich dieser laut Polizei nicht richtig oder nicht vollständig, so dass der Mann mit zu hoher Geschwindigkeit auf den Boden fiel. Bei Berücksichtigung aller Umstände hatte er noch Glück im Unglück, dass die Verletzungen nicht noch schwerer waren, so die Einschätzung der Beamten. Über den Gesundheitszustand des sechsjährigen Kindes, das am Freitagabend auf einer Kreuzung am Bahnübergang angefahren wurde, ist der Polizei inzwischen nichts bekannt geworden. Die Polizei ermittelt weiter in dem spekakulären Fall, als ein Auto gestohlen wurde und nach einer wohl rasanten Fahrt auf dem Dach landete und schließlich ausbrannte. Hier gebe es Ermittlungsansätze und auch einen Tatverdacht, aber noch nichts Erhärtetes.