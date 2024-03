[Aktualisiert 14.32 Uhr] Weil er am Steuer seines Transporters einen „medizinischen Notfall“ erlitt, ist ein 61 Jahre alter Mann in die Leitplanke gekracht; daraufhin hatte sich der Transporter überschlagen. Wie die Polizei berichtet, seien am Montag gegen 16.45 Uhr mehrere Anrufe von Verkehrsteilnehmern eingegangen, die einen orangefarbenen Transporter meldeten. Dieser habe auf der A8-Anschlussstelle Einöd mehrmals die Leitplanke und Mittelschutzplanke gestreift. Schließlich sei der Transporter frontal in die Leitplanke gekracht und hatte sich überschlagen. Ersthelfer haben den 61-Jährigen aus dem Fahrzeug geborgen. Er wurde schwer verletzt in die Homburger Uniklinik gebracht. Es stellte sich heraus, dass er während der Fahrt einen, sagte die Polizei, „medizinischen Notfall“ erlitt und deshalb die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.