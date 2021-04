Mit dem Saarpfalz-Kreis wird ab Donnerstag, 29. April, auch der sechste und letzte Landkreis im Saarland den verschärften Regeln der „Corona-Notbremse“ unterworfen. Am Dienstag, 27. April, wurde mit 113,9 am dritten Tag hintereinander ein Siebentages-Inzidenzwert über der Marke 100 registriert. Nach eintägiger Übergangszeit am Mittwoch tritt die „Notbremse“ im Saarpfalz-Kreis, dessen Verwaltung in Homburg sitzt, am Donnerstag um Mitternacht in Kraft. Ab dann darf die Außengastronomie auch bei Vorlage eines negativen Schnelltestes nicht mehr öffnen. Es gilt eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, alleine joggen darf man bis 24 Uhr. Im Einzelhandel, der Waren des „nicht täglichen Bedarfs“ verkauft, müssen Kunden vorab einen Termin buchen und im Laden dann einen negativen Test vorzeigen. Museen und Fitnessstudios bleiben geschlossen. Als vorletzter Kreis im Saarland musste am Dienstag, 27. April, der Kreis Merzig-Wadern die „Notbremse“ anordnen.