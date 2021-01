Am Freitagnachmittag, 15. Januar, hat ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt ein haltendes Auto beschädigt. Wie die Polizei berichtet, war der Notarztwagen gegen 13.20 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn in der Bexbacher Straße in Richtung Bexbach unterwegs. Kurz vor der Ampel an der Kreuzung Kaiserstraße habe das Fahrzeug eine Rettungsgasse durchfahren und dabei wohl ein haltendes Auto auf der rechten Fahrspur beschädigt. Weil der Rettungswagen zu einem dringenden Notfall unterwegs war, konnte er nicht anhalten. Der Fahrer des beschädigten Autos wird von der Homburger Polizei gebeten, sich unter Telefon 06841/1060 zu melden.