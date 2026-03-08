Im Programm „Poems on the Rocks“ werden englischsprachige Rocktexte übersetzte. Jetzt in Homburg, demnächst in Pirmasens.

Es gibt englischsprachige Lieder, die die Welt bewegen; auch in Deutschland. Doch, was singen der Interpret oder die Band da überhaupt? Halbwissen oder geringes Verständnis der angelsächsischen Sprache führen zuweilen zu kolossalen Missverständnissen. So unterlegten The Police ihren Megaerfolg „Every Breath you take“ aus dem Jahr 1983 mit einer balladesken, sentimentalen Melodie. Für Millionen Paare, auch in englischsprachigen Ländern, wurde der Song damit zu einem Liebeslied. Doch das ist er mitnichten. Hier geht es um Stalking und dunkle Obsession.

Ähnlich steht es um den „Summer of 69“ von Bryan Adams. Ob Adams mit der Titelzeile tatsächlich die Jahreszahl oder etwas Anderes, Verruchtes meinte, wird sich wohl niemals ganz herausfinden lassen. Der Kanadier gestand jedenfalls einmal, dass der Titel eher eine bekannte Sexualposition bezeichne. Es kann sich aber auch um einen derben Scherz handeln.

Missverständnisse ausräumen

Seit 21 Jahren machen es sich die „Poems on the Rocks“ zur Aufgabe, solche Missverständnisse aufzuklären. Ihrem Publikum also verständlich zu machen, was hinter den Worten beliebter Rockklassiker wirklich steht. Deren Texte werden während der Konzerte in deutscher Sprache vom Schauspieler Jo Jung vorgetragen.

Das klingt im Pressetext nach einer literarischen Angelegenheit, gelingt indes aber ausgesprochen musikalisch, ohne die Dynamik eines Konzerts zu stören. Für die Instrumentalmusik sind Christoph Berner an der Gitarre, Andy Kemmer am Bass und Gesang, Helmut Kipp am Schlagzeug sowie Edgar Müller an Keyboards verantwortlich.

Drei herrliche Stunden für 250 Zuhörer

Das Sextett begibt sich im Homburger Saalbau mit rund 250 Musikfreunden auf eine herrliche, fast dreistündige Zeitreise. Gespickt mit Überraschungen. Viele Lieder kündigt der für den literarischen Teil verantwortliche Jung zwar an. Einige, wie den Opener, indes nicht.

Das Publikum besteht in der Hauptsache aus „Fifty-“ und „Sixtysomethings“. Die kennen sich mit der Musik ihrer Jugend bestens aus. Von daher werden ihre Gehirnzellen nicht nur mit Inhalten, sondern auch mit Denksport getriggert. Auf das Keyboard-Intro folgt Michael Jacksons „Man in the Mirror“. Nicht in der bekannten Fassung, sondern eher in einer rockpoppigen Version. „Wenn du die Welt zu einem besseren Ort machen willst, dann fang zuerst einmal bei dir selbst an, etwas zu verändern“, forderte Jacko 1987 von sich selbst.

Spektakuläre Soli

Tears for Fears kleideten das folgende „Everybody wants to rule the World“ 1989 zwar in eine bunte Melodie. Doch die Schlusszeilen klingen nicht wirklich zuversichtlich: „Alles für die Freiheit und fürs Vergnügen. Nichts bleibt für immer. Jeder will die Welt beherrschen.“ Was den Abend so schön macht, ist nicht die Übersetzung von Songtexten, sondern das Können der Instrumentalisten, die sich nicht nur in spektakulären Soli entfalten. Dazu kommt ihr Mut, eigene Noten in Bekanntes einzuflechten. Das sorgt vor allem im zweiten Teil für durchaus spektakuläre Momente.

Wie einfach hätten sie es sich zum Beispiel bei Kate Bushs „Running up that Hill“ machen können, indem sie sich auf die großartige Fassung von Placebo zurückzuziehen. Serviert wird aber die Originalfassung. Bassist Kemmer steht zwar mit der Ausstrahlung eines Mathelehrers auf der Bühne. Zu „Dani California“ von den Red Hot Chili Peppers entlockt er mit einem kraftvoll geschlagenen Daumen seinem Instrument aber donnernde Töne. Ebenso gut agiert Schlagzeuger Kipp, der perfekt das verzögerte Schlagzeugspiel eines Stewart Copeland bei The Police intoniert und später noch ein mitreißendes, minutenlanges Solo vortrommelt.

Wenn Können so mit Liebe zu guter Musik verbunden wird, wundert es nicht, dass das die „Poems on the Rocks“ stramm auf 25 Jahre Bandgeschichte zulaufen.

Info

Nächster Termin in Pirmasens: 6. Juni, 19 Uhr, Open Air, Joseph-Krekeler-Platz.