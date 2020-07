Ein Busfahrer im Nordsaarland musste am Dienstagmorgen, 30. Juni, feststellen, dass sein Linienbus geklaut war. Wie die Polizei berichtet, hatte der Chauffeur sein Arbeitsgerät am frühen Morgen im Industriegebiet Lockweiler abgestellt. Der Mann erstattete Anzeige. Später fanden Polizeibeamte den Bus in der Innenstadt von Wadern: Das Fahrzeug stand mit laufendem Motor und offener Tür auf einem Gehweg. Der Dieb habe den Bus offenbar aufgebrochen und kurzgeschlossen. Im Innern des Omnibusses war ein Feuerlöscher ausgeleert worden. Noch während der Spurensicherung am Bus sei den Polizisten in unmittelbarer Nähe ein amtsbekannter 21-Jähriger aus Wadern aufgefallen: Der junge Mann habe noch Reste von Pulvermittel – vermutlich vom Feuerlöscher – an seiner Kleidung aufgewiesen. Bei der Befragung habe er sich in Widersprüche verwickelt, was ihn zum Tatverdächtigen gemacht habe. Der 21-Jährige habe vermutlich unter Drogeneinfluss gestanden; wenig später seien bei ihm Betäubungsmittel gefunden worden. Nach Abschluss der Spurensuche durfte der Fahrer wieder in seinen Bus einsteigen. Die Polizei: „Vor einer weiteren Nutzung dürfte aber zuerst eine aufwendige Innenreinigung notwendig sein.“