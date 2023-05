Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Galerie des Homburger Saalbaus ist eine bemerkenswerte Kunstausstellung zu sehen. Sie ist nicht nur bemerkenswert, weil die Fotografien von Norbert Weber in Farben und Formen sehr kreativ in Szene gesetzt sind, sondern auch, weil man sich während der Besichtigung mit dem Künstler austauschen kann.

Norbert Weber sitzt an einem Tisch in der Galerie des Homburger Saalbaus und ist in ein Buch vertieft. Kommt jemand in die Galerie, steht der Maler, der Mitglied im Zweibrücker Kunstverein ist, aber