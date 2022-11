Auch in Zweibrücken war ein Oktober noch niemals wärmer als der im Jahr 2002. Hier brachte es der Oktober auf eine Durchschnittstemperatur von 13,3 Grad. Damit war er um 0,3 Grad Celsius wärmer als 2014, 2006 und 2001, als der Monatsschnitt jeweils 13,0 Grad betrug. Die überlieferte Monatsmitteltemperatur für den Oktober liegt bei 10,7 Grad; somit war der Oktober 2022 in Zweibrücken um 2,6 Grad zu warm. Danach folgen die Oktober 2013 mit 12,5 Grad und 2005 mit 12,4 Grad Monatsmitteltemperatur. Der kälteste Oktober wurde 2003 verzeichnet, als das Monatsmittel nur 7,2 Grad betrug, was den Oktober 2003 um 3,5 Grad zu kalt machte.