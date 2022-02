Der Bechhofer Kindergarten bleibt mindestens bis Montag geschlossen. Mittlerweile fehlen noch mehr Erzieherinnen.

Der Kindergarten musste am Montag schließen, weil mehrere Erzieherinnen krank oder positiv auf das Coronavirus getestet waren. Mittlerweile seien es noch mehr. Stand Mittwoch seien 14 Kinder und sechs Erzieherinnen positiv getestet. „Weitere Infektionen sind nicht auszuschließen“, teilte Bürgermeister Paul Sefrin mit. Wegen des „weiter gestiegenen akuten Personalmangels“ seien weder ein Regelbetrieb noch eine Notbetreuung möglich. Die Kita bleibt deswegen bis einschließlich Montag geschlossen. „Ob wir Ihnen am kommenden Dienstag ein Betreuungsangebot zur Verfügung stellen können, wird sich nach dem Wochenende und in Kenntnis der dann erst offenliegenden Situation entscheiden“, schreibt Sefrin in einer E-Mail an die Eltern. Ziel sei es, „möglichst bald zumindest eine Notbetreuung zu gewährleisten“.