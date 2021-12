Ohne größere Warteschlangen verlief am Mittwoch die Impfaktion des Impfbusses im ehemaligen City-Outlet. Das teilte der Zweibrücker DRK-Chef Hans Prager auf Anfrage mit. Es habe EDV-Probleme gegeben, die aber bis abends gelöst waren und von denen die Impflinge nichts mitbekommen hätten. Laut Prager wurden am Mittwoch 106 Erstimpfungen verabreicht, 17 Zweitimpfungen und 309 Booster, zusammen also 432 Impfdosen.