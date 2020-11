Auch in Reifenberg wird es am Mittwoch einen Martinsritt geben, der nicht gegen die Corona-Auflagen verstößt. Laut Bürgermeister Pirmin Zimmer wird der Reitstall Chaydahedo ab 17.30 Uhr mit vier bis fünf Pferden verteilt durchs Dorf reiten und jedem Kind, das mit einer beleuchteten Laterne vorm Haus steht, eine Brezel vorbeibringen. Dabei werde darauf geachtet, dass die Hygieneregeln eingehalten werden, versichert Zimmer. Wer eine Brezel möchte, muss sich bis Montagabend per E-Mail an reifenberg@myquix.de anmelden. Ähnliche Aktionen gibt es in Bechhofen, Dellfeld, Kleinsteinhausen, Rieschweiler-Mühlbach, der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, Höhfröschen und Thaleischweiler-Fröschen und in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land.