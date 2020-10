Dem für Zweibrücken, Pirmasens und den Landkreis Südwestpfalz zuständigen Gesundheitsamt wurden bis Montagmittag keine neuen Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet. Gleichzeitig ging die Anzahl der aktiven Corona-Fälle zurück. Der Kreisverwaltung zufolge waren am Montag noch fünf Corona-Infektionen bekannt – eine in Zweibrücken, drei in Pirmasens und eine in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Rosenstadt, in Pirmasens und dem Landkreis insgesamt 263 positiv auf das Coronavirus getestet, 254 gelten als genesen, vier Personen mit Corona-Infektion sind gestorben. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz empfiehlt Personen mit Symptomen, sich telefonisch bei ihrem Hausarzt zu melden oder die Hotline 06331 809750 (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) beziehungsweise die landesweite Hotline 0800 9900400 anzurufen. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet sind verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und grundsätzlich zwei Wochen in Quarantäne zu gehen.