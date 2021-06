Die Baustelle der Homburger Stadtwerke in der Homburger Altstadt ist in dieser Woche vom Marktplatz nun auf die Kreuzung St.-Michael-Straße/Untergasse weitergewandert. Rohre und Versorgungsleitungen werden verlegt. In den kommenden drei Wochen kann man in die St.-Michael-Straße, die hoch zur Stadtkirche führt, weiterhin nicht einfahren. Die Untergasse ist hingegen über Tal- und St.-Michael-Straße erreichbar, wofür dort eigens die Einbahnregelung geändert wurde. Bei den seit Wochen andauernden Bauarbeiten im historischen Homburger Stadtkern werden Erdgas- und Trinkwasser- sowie Stromleitungen verlegt. In gut drei Wochen soll alles fertig sein.