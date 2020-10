Für lange Staus sorgt seit Freitag, 9. Oktober, eine Baustelle am Webenheimer Kreisel. Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) lässt die Fahrbahn im Kreisel erneuern. Prompt meldete der Verkehrsfunk am Freitag drei Kilometer Stau in Webenheim. Anwohner berichten von bis zu einer Stunde Wartezeit. Autos stauten sich im Berufsverkehr bis ans Wattweiler Tälchen zurück. Der erste Bauabschnitt soll laut LfS am Montag, 12. Oktober, um 15 Uhr abgeschlossen sein. Der Kreisel Webenheim ist ein Nadelöhr zwischen dem Bliesgau und Homburg beziehungsweise der Autobahnauffahrt Einöd. Für die beiden kommenden Wochenenden (16. bis 19. Oktober und 23. bis 26. Oktober) kündigt der Landesbetrieb zwei weitere Bauabschnitte an. Auch dann ist mit Staus und Verzögerungen bei der Fahrt durch Webenheim zu rechnen.