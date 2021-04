Eine Online-Märchenstunde veranstaltet die Pfalzgalerie Kaiserslautern für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene am Sonntag, 11. April, um 15 Uhr. Die Lesung wird live aus der Pfalzgalerie übertragen. Einige Keramiken aus der aktuellen Pfalrgalerie-Ausstellung von Lotte Reimers werden dabei gezeigt, denn sie spielen eine wichtige Rolle. In der Pfalzgalerie gestalten nach einer kurzweiligen Erzählung die Zuhörer nach dem Vorbild der Töpferin eigene dreidimensionale Töpfereien. Diese Online-Märchenstunde, die über Go-To-Meeting stattfindet, ist kostenfrei, eine Spende an die Museumspädagogikder Pfalzgalerie ist jedeoch willkommen. Anmeldung an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de (mit Namen, Adresse und Mailadresse) bis spätestens Freitag, 9. April, um 11 Uhr. Danach werden eine Materialliste und die Zugangsdaten für die Online-Märchenstunde zugeschickt.