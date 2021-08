Der zweite Abend des 26. Kammgarn International Jazzfestivals, der 20. August, ist ausverkauft. Dies teilte der Veranstalter mit. Unter anderem tritt Nils Landgren an diesem Abend auf. Karten gibt es hingegen noch für die restlichen drei Abende des hochkarätig besetzten Festivals: Das Trio Rom/Schaerer/Eberle und das „Horst Hansen Trio“ gestalten den Eröffnungsabend am 19. August. Rebekka Bakken kommt mit Band am 21. August ebenso wie die Mannheimer Saxofonistin Alexandra Lehmler mit dem französischen Vibraphonisten Franck Tortiller. Und den Festivalabschluss bestreitet am 22. August der französische Spitzendrummer Manu Katché mit seiner Fusionjazztruppe. Karten und Infos unter www.kammgarn.de.