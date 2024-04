Eine Nilgansfamilie – Mutter, Vater und 13 Küken – unternahm am Mittwoch, 10. April, eine abenteuerliche Reise in Zweibrücken – und rief letztlich die Polizei auf den Plan. Nach Angaben der Polizei wollte die junge Familie die Landesstraße 471 im Bereich des Bahneinschnitts überqueren. Die Küken folgten ihrer Mutter über die Straße, der Vater „passte von hinten auf seine Kinder auf“, teilte die Polizei mit, die der tierischen Familie zu Hilfe kam und dabei von der Tierrettung Contwig unterstützt wurde. Die Beamten halfen den Tieren über die Straße, ehe die Familie von der Tierrettung eingefangen wurde. Der Nilgans-Vater habe zunächst seine Familie mutig verteidigt, ehe er die guten Absichten der Helfer erkannte und sich dann ebenfalls einfangen ließ. Die tierische Familie wurde wenig später am Schwarzbach freigelassen.