Die Zweibrücker Polizei hat sich am Donnerstagmorgen mit einer außergewöhnlichen Rettungsaktion bei Tierfreunden beliebt gemacht. Einige Nilgänse hätten bei ihrer riskanten Tour entlang der ehemaligen B 10 leicht unter die Räder kommen können.

Gegen 8 Uhr war die Polizei von besorgten Autofahrern darüber informiert worden, dass eine Nilgans-Familie mit acht Küken sich für den Morgenspaziergang die Landesstraße 471 ausgesucht hatte, dort auf der Fahrbahn entlang watschelte und diese auch mehrmals querte. Die Großfamilie war aus Richtung Contwig kommend auf dem Weg zum Bahneinschnitt. Und die acht Küken folgten dem Elternpaar an der Spitze ebenso brav wie blindlings.

Die herbeigeeilten Beamten sicherten die Straße ab und bewegten die Gänsefamilie mit sanftem Druck dazu, umzudrehen und zurück zum Schwarzbach zu laufen. Auf dem Rückweg wurden sie sowohl durch das Polizeiauto, das mit Blaulicht auf die Gefahrensituation aufmerksam machte, als auch durch einen Beamten zu Fuß begleitet. Dies klappte nach Angaben der Polizei erstaunlich gut, bis sich die Elterntiere entschlossen, in das neben der Fahrbahn gelegene, etwa sieben Meter tiefere Gleisbett zu fliegen. Fünf Küken sprangen den Eltern in teils halsbrecherischer Manier nach. Glücklicherweise blieben sie unverletzt, so die Polizei. Nach kurzem Schütteln flitzten sie sogleich wieder hinter ihren Eltern her.

Die Beamten fingen die drei übrigen, weniger mutigen Küken, ein und verstauten sie provisorisch in einem Karton, ehe sie der Streifenwagen-Express zu den Elterntieren brachte. Das Nilgänse-Führungsduo verließ sodann das Gleisbett und setzte in voller Mannschaftsstärke den Weg zum Schwarzbach fort.

Entlang des Schwarzbachs und im Rosengarten leben drei Nilgans-Großfamilien mit elf, acht und sieben Küken, die zum Teil schon eine stattliche Größe erreicht haben.