Die erste Mannschaft der Palatia aus Contwig ist nach einem Jahr in der Bezirksliga direkt wieder abgestiegen, und muss sich jetzt in der A-Klasse beweisen. Die Gründe für den Abstieg sind vielfältig. Mit 22 Punkten und 14 Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz war am Ende nicht mehr drin, aber ein Hauptgrund lag sicher in der löchrigen Defensive, denn mit 59 Gegentoren hat sich die Palatia die meisten Treffer aller Bezirkligateams eingefangen.

„An diesem Problem gilt es jetzt zu arbeiten und die Defensive zu stärken“, weiß auch Contwigs