Am Samstag, 4. September, 20 Uhr, kommt das bekannte Comedy-Format „Night Wash“ in die Bliesgau-Festhalle nach Blieskastel. Die Stand-Up-Comedy-Nachwuchskünstler geben dabei in kleiner Runde (110 Personen dürfen nur in die Halle, sie dürfen am Platz die Masken ausziehen) ihr Bestes, damit kein Auge trocken bleibt. Andre Kramer aus St. Pauli, ist der Typ mit dem Edeka-Schild auf der G20-Demonstration, Serkan Ates-Stein unterhält mit Anekdoten über seine Generation, Luan ist Deutsch-Albaner mit kroatischen Wurzeln, der mit verschiedenen Herausforderungen kämpft. Johann Theisen aus Stuttgart hat seine Leben lang hart dafür gearbeitet, sich einen echten Tollpatsch nennen zu können. Jochen Prang fragt sich, wieso Menschen in Berlin Bushaltestellen streicheln. Moderiert wird der Abend von David Werker. Tickets: 25 Euro, ermäßigt 23 Euro, unter nightwash.de und ticket-regional.de. Es gilt 3G, es gibt auch eine Abendkasse.