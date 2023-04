Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Vumme Penner hann ich mol e ganz besonnerer Tipp gried: Du kannschd all dei annere Babiere veliere, aa de Ausweis, wannde enner haschd. Wasse ned veliere derfschd, in kennem Fall, is die Schdeierkaad.