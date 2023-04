Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am zweiten Spieltag der Regionalliga Rheinland-Pfalz/ Saar heimsten die Squasher des SC Zweibrücken erneut vier Punkte ein: Gegen die SFI Boasters Germersheim gewann das SC-Team am ersten Heimspieltag in Niederauerbach, gegen die SF Idar-Oberstein gab es in einem verlorenen Remis noch einen Zähler.

Gegen Idar-Oberstein spielten die Gastgeber im zweiten Spiel zwar 2:2, wegen der schlechteren Satzquote (7:9) hatten die Zweibrücker dabei am Ende nur einen Punkt auf der Habenseite. Gegen die Gäste