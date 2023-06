Auf 80.000 Euro schätzt die Feuerwehr den Schaden an einem Mehrfamilienhaus in der Zweibrücker Hienstraße, in dem es am Mittwochabend gebrannt hat. Laut Feuerwehrsprecher Frank Theisinger bekamen es die Einsatzkräfte mit einem massiven Brand im Keller zu tun. Die Hausbewohner retteten sich selbst ins Freie. Der Brand breitete sich von einem Kellerraum her aus. Durch die extreme Hitze wurde die komplette Elektroanlage im Keller zerstört, samt Verteilerschrank. Nach 25 Minuten brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und begann damit, den Kellerraum auszuräumen. Neun Kubikmeter Lagergut mussten aus dem Kellerraum, in dem es gebrannt hatte, ins Freie gebracht und weiter abgelöscht werden. Die Zweibrücker Feuerwehr war mit 30 Helfern und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützung leisteten der DRK-Rettungsdienst und die Polizei Zweibrücken. Der Rettungsdienst-Organisationsleiter bei der Stadt Zweibrücken wurde alarmiert, um Unterkünfte für die Bewohner zu organisieren. Denn das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht.