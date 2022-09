Wie die SPD-Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner und Joe Weingarten mitteilen, werden im Nachgang zum Besuch der Niederauerbach-Kaserne im Juni dort nun zwei konkrete Probleme angegangen. Das gehe aus einem Schreiben des Bundesverteidigungsministeriums hervor. Demnach sollen die Mängel in den Duschen des Gebäudes A2 und an einem Sinkkasten vor Halle 3 „zügig abgestellt“ werden. Die Duschen sind nicht mehr nutzbar und seit Längerem gesperrt. Der Sinkkasten zum Ablauf von Wasser hat sich abgesenkt und ist mit Gabelstaplern nicht mehr zu überwinden, was Umwege verursacht und die Arbeitsabläufe erschwert. Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr habe „entsprechende Maßnahmen zur Behebung ergriffen“, heißt es laut Glöckner und Weingarten aus dem Verteidigungsministerium. Aus dessen Schreiben gehe auch hervor, dass die Kaserne in den kommenden Jahren Stück für Stück saniert und erneuert werden soll. Hier liege das Augenmerk vor allem auf dem Abriss und Neubau der Unterkünfte.