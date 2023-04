Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Wochen nach den deutschen Meisterschaften und ihrem Titelgewinn bestreitet Speerwerferin Christin Hussong vom LAZ Zweibrücken am Samstag den nächsten Wettkampf in der Corona-Saison. Matthias Müller unterhielt sich mit der Herschbergerin (26) über die restliche Saison.

Frau Hussong, was steht für Sie in der Corona-Saison noch an?

Am Freitag fahren wir nach Thum in Sachsen, dort werfe ich am Samstag. Und am Samstag drauf starte