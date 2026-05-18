Nicole Jäger gehört zu den markantesten Stimmen der jüngeren deutschen Comedy- und Kabarettszene. Über das Programm hat sich Christian Hanelt mit Nicole Jäger unterhalten.

Sie sind aktuell mit Ihrem Programm „Grande Dame“ auf Tournee. Auf was darf ich mich und die anderen Besucher dabei freuen?

Dass Sie selbstverständlich sehr viel zu lachen haben. Also es wäre gelogen, ja sogar sehr fürchterlich, wenn man bei einer Comedy-Show nicht lachen kann. Thematisch geht es ums Älterwerden und wie absurd das teilweise ist, dass man sich ganz viel fürs Älterwerden wünscht, dann aber, wenn es soweit ist und man mit der Realität konfrontiert ist, feststellt: „Okay, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt.“ Es geht um Selbstwert und auch um die Frage, wie lange wollen wir eigentlich warten, bis wir anfangen, unser Leben zu leben? Ich glaube, ganz, ganz viele von uns kennen dieses Gefühl, „wenn ich erst einmal den Job habe ..., wenn ich erst einmal schlank bin ..., wenn ich erst einmal das und das gebacken bekomme ..., dann lebe ich mein Leben, dann kann ich die Klamotten tragen, die ich tragen will“ und so weiter und so fort. Und das Problem ist, dass wir dann plötzlich Ende 90 sind – und dann war es das. Wir brauchen ein bisschen mehr Leben im Leben. Darum geht es bei Grand Dame.

Was bedeutet Größe in dem Programm? Ist das körperlich, gesellschaftlich, biografisch gemeint?

Es bezieht sich auf alles – also auch auf meine Statur. Aber es geht auch um Haltung, um innerliche Haltung und dass man nicht glamourös sein muss, um groß zu sein. Größe misst man nicht in Zentimetern, sondern in Haltung – auch wie man anderen Menschen gegenübersteht, gerade in Zeiten, in denen es nicht einfach ist. Da geht dieses Programm der Frage nach, was kann ich für Menschen tun, wenn es ihnen gerade nicht so richtig gut geht? Und was kann ich selber tun, dass es mir besser geht? Es geht um Positivität.

Wie viel Nicole Jäger steckt in dieser Grande Dame? Wo beginnt die Bühnenfigur?

Ich glaube, das Problem und ein bisschen auch das Geheimnis ist, dass es keine richtige Bühnenfigur gibt. Es ist alles authentisch, was ich erzähle. Es sind alles Geschichten, die ich auch so erlebt habe oder wo ich selber schon mal durch musste und dann die Absurdität darin erlebt habe. Mein Bühnen-Ich ist ein bisschen lauter, denn privat bin ich ein introvertierter Mensch, der Small Talk schwierig findet. Auf der Bühne ist das natürlich ein bisschen anders, aber ansonsten ist das schon sehr, sehr nah an der privaten Person.

Wie finden Sie die Grenze zwischen privater Ehrlichkeit und Selbstentblößung? Beziehungsweise wann droht der Humor in Selbstverletzung überzukippen?

Ich glaube, dass man sich nicht selbst verletzt. Humor braucht Ehrlichkeit und Offenheit, um authentisch zu sein. Und man erreicht Menschen am besten mit der eigenen Verletzlichkeit, weil wir uns an den Stellen verbinden, an denen wir kaputt gegangen sind. Das ist die Ebene, auf der wir uns begegnen. Menschen finden mich ja nicht witzig, weil ich so gut darin bin, Witze zu erzählen. Sie finden etwas witzig, weil sie es fühlen. Und ich glaube, je offener und ehrlicher und eingestehend verletzlicher ich bin, desto offener und ehrlicher kann das Publikum darauf reagieren. Dabei beleidige ich weder andere noch mich. Sondern ich blicke mit Respekt auf all das, was bei uns ein bisschen wackelig ist.

Gibt es Themen, die Sie bewusst neu oder anders erzählen als in früheren Programmen?

Ja, natürlich. Ich hinterfrage immer wieder meinen Stand in der Gesellschaft. Wo stehe ich gerade? Wie habe ich mich entwickelt? Ich spreche heute über das Älterwerden anders, weil ich älter werde. Ich bin in ein paar Punkten gnädiger mit anderen Menschen – manchmal aber auch nicht. Diese Altersmilde habe ich doch nicht. Die kommt vielleicht irgendwann. Meine Aufmerksamkeit wird von Programm zu Programm größer, was menschliche Schwächen angeht – vor allen Dingen meine eigenen. Da bin ich auch ein bisschen schonungsloser geworden, habe am Ende aber auch ein bisschen mehr Gnade übrig.

Ihr Programm berührt Fragen von Körper, Normen, auch von Blicken. Hat sich da die Gesellschaft irgendwie bewegt?

Ja, zurück. Es gab eine Zeit, da war die ganze Body-Positivity-Bewegung groß, wonach man sich in seinem Körper wohlfühlen darf und die insoweit nicht nur übergewichtige Frauen angesprochen hat. Doch da sind wir gerade irgendwo falsch abgebogen. Jetzt herrscht wieder die Meinung, es wäre in Ordnung, Menschen zu entblößen und gemein zu sein. Das ist ein Rückschritt. Und ich glaube, dass Humor dagegen halten kann, weil er in der Lage ist, ein schwieriges Thema anzufassen, zu erklären, zu kommunizieren und auch Verständnis dafür zu schaffen und dann vielleicht sogar zu einem Umdenken führen kann. Denn Menschen, die lachen, sind bereit, über solche Themen zu sprechen oder zumindest zuzuhören und über sich selbst nachzudenken. Wenn sie lachen, können sie sich dahinter verstecken. Das ist wie ein Schutzschild für denjenigen, der darüber nachdenken muss. Die Gesellschaft spaltet sich gerade sehr und da werden Menschen härter im Umgang miteinander. Ich versuche das aufzuweichen.

Fühlen Sie sich heute eher gehört oder eher missverstanden?

Ich glaube, ich habe gelernt, mich mitzuteilen. Derjenige, der etwas sagen möchte, muss sich auch Gehör verschaffen. Und das kann ich heute deutlich besser. Ich kann deutlich besser zu dem stehen, was ich tue, was ich sage, wer ich bin, wie ich erscheine. Ich schäme mich nicht, nicht für meinen Körper, nicht für meinen Beruf, nicht für mein Geschlecht. Und ich glaube, Menschen hören mehr zu.

Gibt es auch Themen, die Sie sich heute eher erlauben als früher?

Ja, weil ich gelernt habe, über Themen anders zu sprechen als vor zehn Jahren. Wenn man anfängt mit Comedy, bewegt man sich noch auf anderen Feldern und ist vorsichtiger. Auf dem schmalen Grat zwischen Humor und Beleidigung, kann ich heute deutlich besser tanzen. Comedy kann sich immer entscheiden, von welcher Richtung sie kommt. Sie können als Comedian zwei Positionen einnehmen – entweder ich bin der Held und alle anderen sind die Idioten, oder ich bin der Idiot und alle anderen sind die Helden. Ich habe mich sehr früh dafür entschieden, der Idiot zu sein und alle anderen sind die Helden, weil ich Comedy von oben herab einfach scheiße finde. Es ist schwierig, mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen, wenn man nicht auch selbst bereit ist, auf sich zu zeigen. Ich werfe immer mich ins Rennen und sage, „dann lass uns über mich lachen, lass uns über meine schlechten Sachen lachen. Fühl’ dich eingeladen, mitzulachen. Fühl’ dich gesehen, fühl’ dich verstanden“. Dadurch fällt es mir auch einfacher, über Themen zu sprechen, die ich vielleicht früher nicht angefasst hätte. Aber generell spreche ich nur über Themen, mit denen ich mich auskenne.

Welche Rolle spielen Zweifel?

Eine große. Wer keine Zweifel hat, sollte diesen Job nicht machen. Respekt zu haben vor dem, was man macht, ist immer wichtig. Und zu zweifeln ist ein Motor. Ich gehe nie von der Bühne und denke, „ich bin die Geilste hier“. Ich gehe immer von der Bühne und denke, „morgen mache ich es noch ein bisschen geiler“. Zu zweifeln hilft auch dabei, mich stetig verbessern zu wollen. Das ist wichtig.

Wie sehr beeinflussen Soziale Medien den Humor auf der Bühne?

Dieses schnelle Aufeinanderfolgen von Pointen. Social Media interessiert mich auf der Bühne überhaupt nicht. Das ist einfach eine andere Disziplin. Ich gehe auf die Bühne aus einer bestimmten Überzeugung heraus und ich mache das mit sehr viel Herzblut auch schon sehr lange und relativ erfolgreich. Ich habe einfach einen bestimmten Style und dieser Style erzählt Geschichten. Es ist sehr amerikanisch, also so wie dort, wo auch die Stand-Up-Comedy herkommt. Ich erzähle Geschichten und will damit bei den Leuten sein. Ich möchte, dass sich jeder gesehen und abgeholt fühlt. Ob das nun im Internet klickt oder nicht, ist mir völlig egal. Ich könnte anders auch gar nicht arbeiten. Ich arbeite nicht für die Leute zu Hause, ich arbeite für die Leute vor der Bühne. Ob das jetzt Klicks produziert, darüber mache ich mir keinen einzigen Gedanken.

Gibt es einen Generationenunterschied bei Humor?

Ja, absolut. Es gibt sogar einen regionalen Unterschied. Also jede Stadt ist anders. Norden und Süden sind anders, Ost und West sind anders. Männer und Frauen sind anders. Alle können sich aber darauf einigen, dass wir im Grunde die gleichen Fehler machen, denn witzig ist ja nicht das, was gut läuft. Ich bin reich, mir geht es total gut und ich bin tierisch gesund – das ist halt nicht witzig. Witzig ist es da, wo es knirscht.

Zur Person

Nicole Jäger gehört zu den markantesten Stimmen der jüngeren deutschen Comedy- und Kabarettszene. Bekannt wurde sie mit Texten und Programmen, in denen sie die eigene Biografie offensiv zum Thema macht – vor allem Fragen von Körper, Selbstbild und gesellschaftlichen Erwartungen. Ihr Humor ist dabei weniger auf schnelle Lacher angelegt als auf ein präzises Austarieren zwischen Selbstironie, Verletzlichkeit und analytischer Schärfe. Jäger erzählt nicht nur über sich, sondern nutzt das Persönliche als Resonanzraum für größere gesellschaftliche Fragen. Ihre Programme entwickeln sich weniger als lose Gagfolge, sondern eher als erzählerische Bögen, in denen sich Haltung und Pointe gegenseitig bedingen.



Termin

Nicole Jäger: „Grande Dame“, Donnerstag, 28. Mai, 20 Uhr; Saarbrücken, Garage.

