Der UBZ-Verwaltungsrat hat Nicole Hartfelder am Dienstagabend offiziell zur Vorständin ernannt. Gleich am Mittwoch tritt die 53-Jährige ihren Dienst an der Spitze des Umwelt- und Servicebetriebs an, wie sie auf Anfrage sagte. Wer ihr Stellvertreter oder ihre Stellvertreterin wird, ist noch nicht entschieden. Diese Stelle, die bislang Hartfelder selbst inne hatte, werde nach Fasching ausgeschrieben, so die neue UBZ-Chefin. Nicole Hartfelder ist die Nachfolgerin von Werner Boßlet, dessen Stellvertreterin sie ab Mai 2015 war. Sie ist Bauingenieurin und seit 25 Jahren beim Umwelt- und Servicebetrieb. Der UBZ-Verwaltungsrat hatte Nicole Hartfelder in der vierten Januarwoche einstimmig dem Stadtrat als neue Vorständin empfohlen. Eine Woche später stimmte der Stadtrat – ebenfalls einstimmig – der Empfehlung zu.