Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Also Jungs, wir arbeiten hier 90 Minuten, ihr gewinnt. Und von mir gibt es dann ein Bier“, gab Spielertrainer Oliver Schneider von FK Petersberg vor dem Spiel in Ixheim die Parole an seine Mannschaft aus. Die ließ in der Partie der A-Klasse bei schönstem Spätsommerwetter auf dem Kunstrasenplatz gegen die SG VB Zweibrücken/SV Ixheim II bis zum 4:2-Sieg (1:1) gleich Taten folgen.

Und zwar ganz so, als wollten sie das Bier schon zur Halbzeit serviert bekommen. Die drei schnellen Petersberger Spieler in der ersten Linie – Nicolai Blauth, Nils Jennewein und Mittelstürmer