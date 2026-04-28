Zum Abschluss der Squashrunde in der Verbandsliga wurden am Samstag in Güdingen die Play-off-Spiele ausgetragen. Für den SC Zweibrücken verliefen sie nicht so gut.

Denn zum Finalspieltag konnte der SC Zweibrücken als Drittplatzierter der regulären Runde gegen den SC Saarlouis 2 (Platz eins) und den Primus SC Heidenkopf 2 nicht in Bestbesetzung antreten. So gab es für den SC aus Zweibrücken nichts zu holen. Beide Spiele wurden glatt mit jeweils 0:3 (0:4) verloren, der SCZ wurde so sogar noch von den SFI Boasters Germersheim 3 überholt und belegte im Endklassement Platz vier in der Tabelle.

„Es war schade, dass bei uns mit Chris Ulrich unser Spielführer und die Nummer eins des Teams sowie mit unserer Nummer zwei Andre Müller gleich zwei wichtige Spieler nicht antreten konnten“, bedauerte der Zweite Vorsitzende des Squashclubs und zugleich Sportwart, Martin Stahl, die Schwächung. Ulrich fehlte aus privaten Gründen, Müller musste kurzfristig krank passen.

Gut verkauft

Daher standen für die Zweibrücker vier Jugendliche im Court, die sich allerdings laut Stahl gut verkauften. „Mit Collin Ulrich haben wir einen sehr talentierten Nachwuchsspieler im Team, der viel Talent mitbringt, und an dem wir in Zukunft noch viel Spaß haben werden“, fand Ex-Spieler Stahl lobende Worte für den 14-jährigen Sohn des Spielführers. Auch die drei anderen jungen SC-Spieler haben nach Ansicht des Zweibrücker Sportwarts noch großes Entwicklungspotenzial. „Das größte Talent hat aber zweifelsfrei Collin, dessen Fähigkeiten ich schon des öfteren in Trainingsspielen bestaunen und erleben konnte“, sagte der Sportwart bei seinem Fazit der Play-off-Spiele.

Am Samstag mussten alle vier Jugendspieler gegen teilweise sehr routinierten Gegner aus Saarlouis und Heidenkopf aber noch Lehrgeld bezahlen und verloren ihre Spiele jeweils in drei Sätzen. Am nächsten dran an einem Satzgewinn war noch Collin Ulrich in seinen beiden Spielen gegen Herbert Britten (Heidenkopf) und Evgheni Gluhoi (Saarlouis).

So spielten sie

SC Zweibrücken - SC Saarlouis 2 0:3 (0:4) – Spiele: Collin Ulrich - Evgheni Gluhoi 8:11, 5:11, 9:11, Sebastian Pulich - Matvei Gluhoi, 2:11, 2:11, 1:11, Julien Ulrich - Jörg Lorenz 4:11, 6:11, 6:11, Eric Köser - Lea Recktenwald 2:11, 6:11, 3:11