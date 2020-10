Die Vorbereitung einer Hochzeit ist kein Zuckerschlecken. Der richtige Ort, die Zahl der Gäste und eine Torte, die was her macht – es gibt viel zu organisieren, bevor die Ringe getauscht werden können. Und jetzt kommt auch noch Corona dazu: das heißt zusätzlicher Planungsaufwand, gerade in Zeiten, in denen immer mehr Kommunen zu Risikogebieten erklärt werden. Doch das scheint Brautpaare in Zweibrücken nicht abzuschrecken. Auf Anfrage teilt die Stadt mit, dass nicht weniger Hochzeiten angemeldet werden als in „normalen Zeiten“. Trauungen seien weiterhin möglich, nur eben unter besonderen Bedingungen. So ist die erlaubte Teilnehmerzahl während einer Einstufung als Hotspot in Kommunen deutlich reduziert worden. Der Hochzeit dürfen lediglich der Standesbeamte, die Trauzeugen, sowie Verwandte ersten Grades mitsamt ihrer Partner beiwohnen. Außerdem sind Personen eines weiteren Hausstands zugelassen. Zumindest die Auswahl der Gäste ist somit kein Grund mehr für Diskussionen.