Kostenlose Suppen, Second-Hand-Klamotten und seelsorgerische Gespräche: All das bietet die Adventgemeinde Homburg-Einöd zukünftig jeden letzten Sonntag im Monat. Der nächste Termin ist am nächsten Sonntag, 28. April. Die Suppenküchen finden immer zwischen 12 und 15 Uhr im Haus der Adventgemeinde, Brühlstraße 6 in Einöd, statt. Organisator Adrian Lieblang betont, dass jeder kommen kann – ob man nun bedürftig ist, oder nicht. Die Gemeinde lädt zum gemütlichen Beisammensein ein.