Am Mittwoch, 9. Oktober, haben wir im Artikel mit der Online-Überschrift „Vom Polizeichef zum Schutzengel“ über die sechsjährige Alessya berichtet, die Leukämie hat. Die Blieskasteler Schutzengel haben Spenden für ein gebrauchtes Auto gesammelt, das Alessyas Eltern nun ermöglicht, ihre Tochter in der Frankfurter Klinik zu besuchen. Die Blieskasteler Schutzengel setzen sich für Familien mit schwerstkranken Kindern über das Saarland hinaus ein und unterstützen sie beispielsweise mit Assistenzhunden, Fahrzeug-Umbauten oder Autos. Spenden für ihre Projekte kann man aufs Vereinskonto der Bank 1 Saar eG, IBAN: DE06 5919 0000 1304 0760 00, BIC: SABADE5S. Auch Sachspenden sind willkommen und können in der Geschäftsstelle in der Bliesgaustraße 1 in Blieskastel abgegeben werden. Der Verein bittet um vorherige Rücksprache unter der Telefonnummer 06842 7081206 oder per Mail an info@blieskasteler-schutzengel.de.